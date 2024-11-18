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18 ноября, 16:03

Технологии

В работе СДЭК наблюдаются сбои у части пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи пожаловались на некорректную работу сайта и приложения службы доставки СДЭК.

По словам некоторых пользователей службы, при работе с ее сервисами на экране появляется предупреждение: "Что-то пошло не так. Повторите запрос позднее".

Ранее компания "Яндекс" заявила, что доработает свою нейросеть "Нейро", которая выдавала ошибку в ответах про персонажа книг писательницы Туве Янссон Снусмумрика. По данным СМИ, нейросеть по ошибке назвала террориста Шамиля Басаева прототипом Снусмумрика.

В компании пояснили, что "Нейро" предоставляет ответ, опираясь на источники из поисковой выдачи, поэтому ее сообщения всегда содержат ссылки на сайты. Однако иногда алгоритмы нейросети могут выбирать нерелевантный источник, подчеркнули в "Яндексе".

Массовый сбой произошел у крупнейших российских интернет-провайдеров

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