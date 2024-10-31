ВТБ опроверг утечку клиентских данных

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Банк ВТБ опроверг появившуюся в Сети информацию о базе данных клиентов регулятора, заявив, что никаких утечек зафиксировано не было. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Там отметили, что обнаруженная на сомнительных ресурсах очередная "база данных" не принадлежит банку. Более того, в пресс-службе подчеркнули, что это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года.

В связи с этим в ВТБ уточнили, что угрозы для финансовой безопасности клиентов нет.

"Мы на регулярной основе следим за сохранностью данных своих клиентов и работаем над предотвращением любых попыток взлома наших систем", – заключили в регуляторе.

Между тем ФАС России возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ" по признакам нарушений в рекламе вклада. По данным ведомства, банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги.

В рекламном видеоролике крупным шрифтом указали привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу 20%, при этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, разместили коротким трудным для восприятия способом. В ФАС считают, что это может ввести потребителей в заблуждение, такой ход содержит признаки нарушения закона о рекламе.