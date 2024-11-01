Пользователи Steam сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи игровой платформы Steam пожаловались на сбои в работе сервиса на территории России. Так, об ошибках сообщили свыше 5,3 тысячи пользователей, следует из актуальных данных на 10:15 по московскому времени портала Downdetector.

Пользователи жалуются на сбой сайта (71%), мобильного приложения (14%) и общий сбой (10%), а также на проблемы с загрузкой страницы магазина сайта (2%). Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской и Новосибирской областей – по 3%.

Некорректную работу платформы также зафиксировали в Свердловской и Мурманской областях – по 2%.

Роскомнадзор ранее заявлял, что не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении Steam в настоящее время. Ведомство фиксировало случаи размещения на сервисе противоправного контента, который был внесен в Единый реестр запрещенной информации.

В большинстве случаев компания выполняла требования РКН, вследствие чего были удалены около 250 материалов. Сейчас РКН ожидает удаления еще 10 страниц с противоправным контентом.

Причем до этого Роскомнадзор уже вносил сообщество Steam в реестр запрещенной информации. Однако позже исключил из списка после исполнения требования.