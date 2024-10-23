Сбой произошел в работе Telegram

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В работе мессенджера Telegram в РФ произошел сбой, следует из данных Downdetector.

Число жалоб от россиян превысило 1 193. Больше всего о проблемах сообщают жители Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дагестана.

Ранее аналогичный сбой в работе Telegram случился 10 октября в ряде регионов ЮФО и СКФО России. Так, у некоторых жителей Сочи мессенджер работал только с VPN. На проблемы жаловались жители Севастополя и Краснодара, а также Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

