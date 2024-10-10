Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в ряде регионов России

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Кратковременные сбои в работе мессенджера Telegram произошли в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. Об этом сообщает ТАСС.

Жители Сочи пожаловались, что мессенджер некоторое время работал только с VPN, примерно в 17:40 по московскому времени. В Севастополе и Краснодаре сбой зафиксировали в районе 18:08.

Аналогичная ситуация произошла и в Северо-Кавказском федеральном округе. Перебои зафиксировали в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Ранее сбой в работе мессенджера случился 3 октября. Пользователи жаловались на медленную загрузку медиа и сообщений. Проблемы зафиксировали в России, Казахстане, Грузии, Молдавии и Украине.

Позже работа Telegram начала восстанавливаться. Число жалоб снизилось с 30 до одной тысячи.

