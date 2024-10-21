Пользователи Viber пожаловались на проблемы в работе мессенджера

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Пользователи мессенджера Viber пожаловались на проблемы в его работе. Соответствующие данные опубликованы на сайте сервиса "Сбой.РФ".

Больше всего сообщений поступило от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края и Самарской области (6%), Нижегородской и Челябинской областей (4%), а также Свердловской области и Пермского края (2%).

По данным на 11:00 по московскому времени, количество жалоб на сбои в Viber достигло 1 384. Пользователи не могут отправлять и получать сообщения, также не работает приложение.

Ранее сбой произошел в работе магазина приложений App Store и сервисов Apple Store и Apple Support. В США зафиксировали свыше 3,5 тысячи жалоб, в России – более трех тысяч, в Великобритании – больше тысячи. При этом 80% обратившихся столкнулись с проблемами подключения к серверу, 12% не смогли воспользоваться web-версией, еще у 9% не получилось ввести данные для входа.