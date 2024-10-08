Instagram восстановил работу после сбоя

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Соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) восстановила работу после сбоя утром 8 октября. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблема в работе соцсети была зафиксирована примерно в 08:54 по московскому времени. Большинство жалоб поступало из США – порядка 4,2 тысячи обращений. Также сообщения о сбое были в Германии, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Италии, Франции и других странах. Многие пользователи указывали на сбои в работе вебсайта и мобильного приложения, а также на проблемы с авторизацией.

До этого проблемы в работе наблюдались в мессенджере Telegram. Пользователи жаловались на медленную загрузку медиафайлов и сообщений.

Спустя время работа Telegram стала восстанавливаться. Команда мессенджера объяснила сбои нагрузками в связи с событиями на Ближнем Востоке.