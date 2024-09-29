Массовый сбой произошел в работе TikTok в России

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Пользователи массово жалуются на работу видеосервиса TikTok в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Видеосервис при попытке открыть приложение выдает ошибку подключения к интернету и предлагает повторить попытку перезагрузить видео. Подобная проблема наблюдается как на устройствах Android, так и на iOS.

На 00:15 29 сентября на сервис поступило уже более 1 тысячи жалоб. Больше всего жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Подмосковья и прочих регионов РФ.

В середине сентября пользователи из США зафиксировали сбои в работе сервисов Microsoft. Проблемы в работе наблюдались у Microsoft 365, Teams, Store, Xbox Live и Outlook.

Жалобы оставили свыше 22 тысяч человек. Так, около 76% пользователей столкнулись с неполадками в работе почтового сервиса Outlook, 17% выявили проблемы соединения с Microsoft, а еще 8% – с хранилищем OneDrive.