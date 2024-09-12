Пользователи из США жалуются на масштабные сбои сервисов Microsoft

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Сбои в работе сервисов Microsoft зафиксировали пользователи из США. Это следует из данных портала Downdetector, который следит за деятельностью популярных интернет-ресурсов.

В настоящий момент сбои наблюдаются у Microsoft 365, Teams, Store, Xbox Live и Outlook. На данный момент уже свыше 22 тысяч человек пожаловались на проблемы в работе сервисов. Так, около 76% пользователей столкнулись с неполадками в работе почтового сервиса Outlook, 17% выявили проблемы соединения с Microsoft, а еще 8% – с хранилищем OneDrive.

Последний раз Microsoft сталкивался с масштабным сбоем в работе утром 19 июля. По этой причине системы многих банков и аэропортов перестали функционировать.

Позже в корпорации сообщили о восстановлении ситуации после сбоя, а глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц сообщил, что информация о клиентах находится под защитой.

При этом сбой не затронул деятельность аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества Независимых Государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживались несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу.

