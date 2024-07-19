FlightAware: более 2,2 тыс рейсов в мире отменены из-за технического сбоя

Фото: depositphotos/Shebeko

Свыше 2,2 тысячи авиарейсов отменены по всему миру и почти 24 тысячи задержаны на фоне глобального технического сбоя в работе Microsoft. Об этом сообщается на сайте по отслеживанию полетов FlightAware.

По данным портала, общее число задержанных рейсов 19 июля составляет 23 929, общее число отмен – 2 290. Например, в Соединенных Штатах отменили более 1,3 тысячи рейсов и задержали 3 265 самолетов.

В свою очередь, интернет-эксперт Леонтий Букштейн в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что Россия не связана с мировым сбоем Microsoft. Год назад корпорация ушла из РФ, закрыла свое представительство и заявила, что на компьютерах, связанных с государственным управлением обновлений больше не будет, напомнил эксперт.

По словам Букштейна, сегодняшний сбой еще раз показал необходимость перехода на отечественное программное обеспечение.

Утром 19 июля случился глобальный сбой в работе Microsoft. В связи с этим банки и аэропорты столкнулись с неполадками в работе систем. Спустя время в Microsoft отметили постепенную стабилизацию ситуации после сбоя. Однако работа над устранением неполадок еще не завершена.

Сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Он также не коснулся работы аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества независимых государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживаются несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу.