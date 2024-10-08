Сбой произошел в работе Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) из нескольких стран, в том числе из США, пожаловались на сбои в работе соцсети. Это следует из данных сервиса Downdetector, контролирующего проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбои были зафиксированы примерно в 08:54 по московскому времени. Большинство жалоб поступает из США – около 4,2 тысячи сообщений. Также неполадки в работе соцсети фиксируются в Германии, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Италии, Франции и других странах.

Многие указывают на сбои в работе вебсайта и мобильного приложения, а также на проблемы с авторизацией.

Недавно наблюдались сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на медленную загрузку медиа и сообщений. Проблемы фиксировали в России, Казахстане, Грузии, Молдавии и Украине.

Позже работа мессенджера начала восстанавливаться. Команда Telegram объяснила, что сбои были связаны с беспрецедентными нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке. Сейчас эти проблемы решены, уточнили в пресс-службе.

