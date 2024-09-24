В России выпустят православный мессенджер "Зосима"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, намерен выпустить в России православный мессенджер "Зосима", который смогут скачать пользователи мобильных платформ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента фонда Алексея Агапова.

По его словам, фонд запустил проект "Спаси и сохрани", в рамках которого будет проведена реставрация храмов в Ярославской области. Для этого был создан специальный мессенджер "Зосима". Его запустят уже в ноябре этого года.

"Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани" – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями", – подчеркнул президент фонда.

Как уточнил Агапов, доступ решили дать всем желающим. Некоторые функции в "Зосиме" планируют доработать в проекте "Спаси и сохрани".

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