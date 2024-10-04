Telegram объяснил массовые сбои нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке

Фото: 123RF/itchaznong

Мессенджер Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. Проблемы, с которыми столкнулись некоторые пользователи, решены. Об этом сообщила команда мессенджера в официальном телеграм-канале.

"В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и в настоящее время все проблемы полностью решены. Мы приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в публикации.

Сбой в работе мессенджера случился 3 октября. Пользователи жаловались на медленную загрузку медиа и сообщений. Проблемы зафиксировали в России, Казахстане, Грузии, Молдавии и Украине.

Позже работа Telegram начала восстанавливаться. Число жалоб снизилось с 30 до одной тысячи.

В сентябре ЦАХАЛ провел серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по Бейруту.

1 октября армия Израиля сообщила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Вечером того же дня Иран нанес ракетный удар по Израилю. Целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Всего исламская республика выпустила по еврейскому государству 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить.