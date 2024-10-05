Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу после технических процедур

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Некоторые клиенты Альфа-банка могли испытывать трудности при попытке открыть приложение банка. При этом в настоящий момент оно вновь стало работать штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Причиной проблем был не сбой в работе приложения, а технические работы, подчеркнули представители банка.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram. Масштабный сбой произошел 3 октября. Трудности при загрузке медиа и сообщений зафиксировали в России, Казахстане, Грузии, Молдавии и Украине.

Позже работа Telegram начала восстанавливаться. Число жалоб снизилось с 30 до одной тысячи. Спустя некоторое время представители мессенджера объяснили сбой беспрецедентными нагрузками, которые связаны с событиями на Ближнем Востоке.