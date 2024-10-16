Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов Apple

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Сбой произошел в работе магазина приложений App Store, а также в работе сервисов Apple Store и Apple Support. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В США было зафиксировано более 3,5 тысячи жалоб в связи с неполадками, в России – более 3 тысяч, Великобритании – более 1 тысячи. При этом 80% обратившихся столкнулись с проблемами подключения к серверу, 12% не смогли воспользоваться web-версией, у 9% не получилось ввести данные для входа.

В апреле этого года работа ряда сервисов, принадлежащих корпорации, включая App Store и Apple Music, была также нарушена в результате сбоя. Тогда перестали работать Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и некоторые другие сервисы. Однако спустя время их работу удалось восстановить.

