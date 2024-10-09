Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт Роскомнадзора восстановил работу, сообщает РИА Новости.

Страница загружается и на мобильных устройствах, и на компьютерах. Все работает в штатном режиме.

Накануне DDoS-атаки были зафиксированы на ресурсы Роскомнадзора, однако они не достиглит своих целей, все работало без ограничений. По данным РКН, основные всплески трафика поступали из иностранных сетей.

Согласно порталу Downdetector, сбои начали выявлять после 18:00 по московскому времени. Информация о неполадках поступала из Москвы и области, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Карелия, а также из США. В основном пользователи жаловались на сбои в работе сайта.