Сервисы Т-Банка восстановили штатную работу после сбоя

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Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме после сбоя. Об этом ТАСС заявил представитель кредитной организации.

По словам собеседника агентства, у незначительного числа клиентов наблюдались сложности с совершением платежей и переводов в приложении. В данный момент проблема устранена, подчеркнул представитель банка.

О сбое, произошедшем в мобильном приложении и на сайте Т-Банка, стало известно днем 25 ноября. В тот момент число жалоб со стороны клиентов превысило тысячу.

Основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 68%. Неполадки фиксировались в Тверской (11%) и Нижегородской областях (5%), Санкт-Петербурге и Ленобласти (5%), Москве и Подмосковье (6%), а также в Свердловской области (4%).