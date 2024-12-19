19 декабря, 14:56Технологии
Трансляции в Telegram возобновились после сбоя в ходе пресс-конференции Путина
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Трансляции в мессенджере Telegram вновь заработали после сбоя во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.
Проблемы с онлайн-трансляциями начались около получаса назад. Причина сбоев в работе приложения пока не известна.
Между тем пресс-конференцию Путина от хакерских атак защищает "Ростелеком". Специалисты отмечали, что компания регулярно становится технологическим партнером мероприятия, обеспечивает информационную безопасность, занимается инфраструктурой прямой линии.
Модераторами программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.
Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40.