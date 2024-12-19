"Ростелеком" еще не зафиксировал пика атак на инфраструктуру прямой линии

Фото: kremlin.ru

Пиковых DDoS-атак на инфраструктуру прямой линии с Владимиром Путиным пока не было, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, киберцентр компании обеспечивает защиту мероприятия.

"Нет, еще рано. Еще ничего не происходит, зачем. Часика через два и увидим, какая будет ситуация", – цитирует Осеевского ТАСС.

Большая пресс-конференция с Путиным, которая в этом году совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря в Гостином Дворе в Москве. Вопросы принимаются до самого окончания мероприятия.

Любой человек может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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