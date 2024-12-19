Проблемы с трансляциями начались в Telegram в ходе пресс-конференции Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В мессенджере Telegram начались проблемы с онлайн-трансляциями во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

Причина сбоев в работе приложения пока не известна.

Пресс-конференцию Путина от хакерских атак защищает "Ростелеком". Специалисты отмечали, что компания регулярно становится технологическим партнером мероприятия, обеспечивает информационную безопасность, занимается инфраструктурой прямой линии.

Модераторами программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. Ожидается, что прямая линия продлится около 3–4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают именно столько эфирного времени.

Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40.