Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета после сбоя

Работа Рунета оперативно восстановлена после зафиксированного кратковременного сбоя, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Неполадки были решены дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, уточнило ведомство.

Между тем проблем в работе доменов .RU и .РФ не было замечено, а российские DNS работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Координационного центра доменов.

Пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России вечером 14 января.

С неполадками столкнулись пользователи "Ростелекома" (1 547 жалоб), "МегаФона" (885), "Билайна" (698) и T2 (661). Также россияне не могли получить доступ к приложениям и сайтам банков, сервисам "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.

Недоступны оказались некоторые мессенджеры, онлайн-магазины, ряд социальных сетей и приложение TikTok.