Масштабный сбой произошел в работе Рунета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи заметили неполадки в работе Рунета. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.рф".

Так, свыше 30 тысяч жалоб поступили на работу МТС: 44% обращений пришло от москвичей, 13% – от жителей Свердловской области, 6% – из Башкортостана и 5% – из Санкт-Петербурга. К 13:50 насчитывалось 30 544 сообщений.

Россияне сталкивались с трудностями при попытке войти в личный кабинет, а также проблемы возникали у тех, кто хотел отправить сообщение в поддержку. Остальные жаловались на общий сбой сети.

Сложности также возникли у пользователей "Мегафона", "Ростелекома" и T2.

Причиной неполадок стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи, объяснили ТАСС представители Роскомнадзора. Специалисты устранили проблему и сейчас восстанавливают работу сервисов.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Так, 1 января количество жалоб на работу мессенджера превысило 1 тысячу. Больше всего обращений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

Пользователи пожаловались, что сообщения отправляются очень долго. Тогда замедлилась и работа различных телеграм-ботов.