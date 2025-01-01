Масштабный сбой произошел в работе Telegram

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Масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Так, 1 января количество жалоб на работу мессенджера превысило 1 тысячу. Больше всего обращений поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

Пользователи сообщают о том, что сообщения отправляются очень долго. Также поступают жалобы на замедленную работу различных телеграм-ботов.

Ранее пользователи МТС пожаловались на сбои в работе личного кабинета. Часть людей не могла попасть в личный кабинет, некоторые сообщали о невозможности написать в поддержку, а остальные жаловались на общий сбой сети.

Еще один глобальный сбой произошел до этого в работе платформы Steam. При этом информация о проблемах поступала не только от пользователей из России: в том числе из США, Италии и Германии.