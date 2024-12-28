Власти Крыма предупредили о возможных перебоях в работе сотовой связи

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В четырех районах на севере Крыма могут наблюдаться перебои в работе сотовой связи. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"В Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском районах в ближайшие несколько часов возможны перебои с мобильной связью", – сказал Крючков.

По его словам, перебои связаны с проведением технических работ.

Ранее в Мининформе Крыма предупредили, что на территории республики возможны отключения мобильного интернета. Также уточнялось, что отключаться мобильный интернет может не только в ночное время. Принимаемые меры связаны с обеспечением безопасности.