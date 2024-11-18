"МегаФон" исполнил предписание ФАС об отмене наценки на связь в Крыму

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Сотовый оператор "МегаФон" выполнил предписание ФАС об отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, пишет пресс-служба антимонопольной службы.

"Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года", – уточнили в ведомстве.

Теперь минуты, СМС и гигабайты клиентов будут расходоваться из пользовательского пакета или оплачиваться по обычным условиям тарифа, если человек находится в Крыму или Севастополе.

Ранее ФАС уже предписала МТС и "МегаФону" перестать взимать дополнительную плату с абонентов этих российских регионов, увидев в этом нарушение антимонопольного законодательства. Позже такое же предписание исполнил оператор "Т2 Мобайл", а владелец бренда "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки с 1 января 2025 года.

