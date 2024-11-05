Между Россией и Белоруссией отменен роуминг

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Совет министров Союзного государства одобрил отмену роуминга между Россией и Белоруссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги заседания совета.

Кроме резолюции "О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства", были подписаны документы "О статусе продукции белорусских и российских производителей как "товара Союзного государства" и "О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Белоруссия и субъектами Российской Федерации".

Также участники заседания подписали другие документы, которые устанавливают единые правила в области защиты прав потребителя, тарифы железнодорожного транспорта в части перевозки минерально-строительных грузов, а также о разработке стратегии общего информационного пространства. Еще два постановления касаются мер по противодействию незаконного импорта товаров, включая табак и табачные изделия.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском является беспрецедентно высоким. По словам президента республики, это относится ко всем сферам сотрудничества 2 стран. При этом, добавлял Лукашенко, между РФ и РБ не осталось нерешенных вопросов.

