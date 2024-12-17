Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

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В Крыму возможно отключение мобильного интернета по требованиям безопасности, предупредило министерство внутренней политики, информации и связи региона.

"Отключаться мобильный интернет может не только в ночное время", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В это же время сотовая связь, Wi-Fi, а также кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме. Это касается как операторов на полуострове, так и компаний на "материке" и в новых регионах России.

Ранее сотовый оператор "МегаФон" выполнил предписание ФАС об отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе. Ожидается, что роуминг в регионе отменят не позднее 28 февраля 2025 года.

До этого такое же предписание исполнил "Т2 Мобайл", а владелец "Билайна" сообщил о добровольной отмене наценки с 1 января 2025 года.