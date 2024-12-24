Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи МТС пожаловались на сбои в работе личного кабинета. Это следует из данных сервиса "Сбой.РФ".

Так, часть людей не может попасть в личный кабинет, некоторые сообщают о невозможности написать в поддержку, а остальные жалуются на общий сбой сети.

Основная часть жалоб поступает из Москвы (25%), Краснодарского края (22%), Санкт-Петербурга (11%), Республики Башкортостан (9%), а также Ростовской и Свердловской областей (по 5%). На данный момент количество сообщений о сбоях составило более 2 тысяч.

Ранее центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, зафиксировал глобальный сбой в работе платформы Steam. При этом информация о проблемах в ее работе поступала не только от пользователей из России, но и из США, Италии и Германии.

