Масштабный сбой произошел в работе Рунета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи зафиксировали проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России. Роскомнадзор уже устанавливает причины масштабного сбоя у операторов, передает телеграм-канал Mash.

Технический сбой наблюдается в работе операторов МТС, "МегаФон", а также сервисов, сайтов, браузера Google, о чем свидетельствуют данные портала Downdetector.su. Пользователи сообщают, что не работает мобильная сеть, домашний интернет и связь.

Портал зафиксировал более 2,5 тысячи обращений, связанных с работой МТС. Они поступают от жителей Удмуртской Республики (9%), Нижегородской области (8%), Республики Татарстан (8%) и Хабаровского края (5%).

Помимо этого, с проблемами доступа к интернету столкнулись пользователи "Ростелекома" (1 547 жалоб), "МегаФона" (885), "Билайна" (698) и T2 (661).

Помимо этого, россияне не могут зайти в приложения и на сайты банков, сервисов "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru, сообщает РИА Новости. Также недоступны оказались некоторые мессенджеры, онлайн-магазины, ряд социальных сетей и приложение TikTok.

Однако сбои не связаны с работой сетей "Ростелекома", заявили в компании ТАСС.

Во время предыдущего сбоя в работе Рунета было зафиксировано более 30 тысяч жалоб на МТС. Сложности также возникли у пользователей "МегаФона", "Ростелекома" и T2. Тогда причиной неполадок стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.

