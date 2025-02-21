Роскомнадзор: Steam не будут блокировать после удаления запрещенной информации

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Онлайн-магазин компьютерных игр Steam не будет заблокирован в России после удаления запрещенной информации на странице игры Desert Stalker. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В федеральной службе рассказали, что на интернет-странице портала, которая посвящена указанной игре, были обнаружены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в России).

"Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора", – отметили в ведомстве.

Вместе с тем в Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Steam. Комментарий дал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин на фоне сбоя в работе онлайн-магазина. Он призвал не множить непроверенную недостоверную информацию и не приписывать сбою надуманные причины.

Между тем все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона. Как заявил зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, обязанность организовывать такую идентификацию ложится на обладателя прав на видеоигру или другое лицо, которое имеет право распространять продукт на российской территории.