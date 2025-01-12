Володин: в Госдуме не обсуждают запрет видеоигр из-за деструктивного контента

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Парламентарии в Госдуме не обсуждают запрет видеоигр в контексте борьбы с деструктивным контентом, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных. <...> Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть – об этом речи не идет", – говорится в его телеграм-канале.

Он обратил внимание, что 71% участников ранее проведенного опроса согласны с необходимостью оградить детей от сюжетов с насилием и агрессией.

Володин обратил внимание на частые случаи нападений школьников на своих одноклассников и преподавателей, что, по его мнению, может быть вызвано деструктивными видеоиграми. В этот момент дети думают, что еще находятся в виртуальной реальности, объяснил он.

В декабре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона об обязательной маркировке контента в видеоиграх. Документом предлагается дать возможность разработчикам предупреждать пользователей об особенностях игры, в том числе о наличии жестоких сцен, насилия, употребления алкоголя и наркотиков.

В данный момент ничего не мешает разработчикам ставить соответствующие пиктограммы в описание своих продуктов на Steam и GOG, уточнил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

