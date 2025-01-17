Депутат Немкин: в России не планируется блокировка Steam

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России не планируется блокировка онлайн-магазина компьютерных игр Steam, заявил в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует. Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины", – написал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что жалобы на работу Steam идут не только из России, но и из Германии, США и Великобритании.

Роскомнадзор в пятницу, 17 января, зафиксировал сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam. Отмечалось, что проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.

Наибольшее число обращений россиян, согласно данным портала Downdetector, поступило из Сахалинской (3%), Магаданской (3%), Новосибирской (2%) и Свердловской областей (2%).

