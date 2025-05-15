Депутат ГД Горелкин: сократить аудиторию WhatsApp может блокировка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сократить аудиторию WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) может только блокировка. Об это в своем телеграм-канале заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

"Хотя таких планов пока нет, статистика подтверждает: после запрета Viber его аудитория рухнула с 10% примерно до 1%", – отметил депутат.

По его словам, сейчас WhatsApp лидирует по среднесуточному охвату в большинстве возрастных групп.

В конце прошлого года Viber был заблокирован по решению Роскомнадзора. Мессенджер нарушал требования законодательства РФ, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.