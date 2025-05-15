Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 20:12

Политика
Главная / Новости /

Депутат ГД Горелкин: сократить аудиторию WhatsApp может блокировка

В ГД рассказали, как можно сократить аудиторию WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сократить аудиторию WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) может только блокировка. Об это в своем телеграм-канале заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

"Хотя таких планов пока нет, статистика подтверждает: после запрета Viber его аудитория рухнула с 10% примерно до 1%", – отметил депутат.

По его словам, сейчас WhatsApp лидирует по среднесуточному охвату в большинстве возрастных групп.

В конце прошлого года Viber был заблокирован по решению Роскомнадзора. Мессенджер нарушал требования законодательства РФ, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.

В России заблокировали мессенджер Viber

Читайте также


политикатехнологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика