16 апреля, 14:10Технологии
Google добавит в Android перезагрузку смартфона после 72 часов бездействия
Фото: 123RF/sasun1990
Компания Google добавит автоматическую перезагрузку для тех смартфонов с операционной системой Android, которые оставались заблокированными три дня подряд. Информация об этом появилась в списке обновлений сервисов Google Play, сообщает ТАСС.
Дополнительная функция будет внедрена в Android в рамках обновления сервисов до версии 25.14, отметила компания.
Ранее сообщалось, что Google планирует представить детскую версию искусственного интеллекта Gemini. Предполагается, что с помощью новой версии ИИ дети смогут взаимодействовать с нейросетями на телефонах. Например, искусственный интеллект поможет создавать истории, решать школьные задачи, поддерживать развитие и обучение.
Вместе с тем мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) запустил в разработку отдельную вкладку для чат-ботов, работающих на базе ИИ. Ожидается, что в приложении может появиться кнопка, при нажатии которой можно будет начать изучение чат-ботов.