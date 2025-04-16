Google добавит в Android перезагрузку смартфона после 72 часов бездействия

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Компания Google добавит автоматическую перезагрузку для тех смартфонов с операционной системой Android, которые оставались заблокированными три дня подряд. Информация об этом появилась в списке обновлений сервисов Google Play, сообщает ТАСС.

Дополнительная функция будет внедрена в Android в рамках обновления сервисов до версии 25.14, отметила компания.

Ранее сообщалось, что Google планирует представить детскую версию искусственного интеллекта Gemini. Предполагается, что с помощью новой версии ИИ дети смогут взаимодействовать с нейросетями на телефонах. Например, искусственный интеллект поможет создавать истории, решать школьные задачи, поддерживать развитие и обучение.

Вместе с тем мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) запустил в разработку отдельную вкладку для чат-ботов, работающих на базе ИИ. Ожидается, что в приложении может появиться кнопка, при нажатии которой можно будет начать изучение чат-ботов.