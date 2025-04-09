В Windows выявлена уязвимость, которая может сделать ПК нерабочим

Фото: depositphotos/dennizn

Уязвимость Windows 10 среднего уровня опасности дает злоумышленникам возможность сделать компьютер полностью нерабочим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных угроз ФСТЭК России.

Проблема была обнаружена в январе текущего года, а занесена в банк угроз только в апреле. Уязвимость касается версии 22H2 – последней конфигурации Windows 10. Однако корпорация до сих пор не устранила проблему в системе.

По словам специалиста группы анализа уязвимостей Марата Гаянова, для использования уязвимости злоумышленники могут завладеть доступом к устройству в качестве непривилегированного пользователя. После успешной попытки запуска ошибки компьютеру не поможет даже перезагрузка.

Защитить устройство можно, если отключить службу Cldflt. Она отвечает за предоставление доступа к облачным файлам и папкам. Вместе с отключением минифильтра будут отключены и облачные клиенты системы, заключил Гаянов.

Ранее сообщалось, что в октябре текущего года Microsoft прекратит бесплатную поддержку 10-го поколения Windows. Вместе с тем будет отключена поддержка программы Office и сервиса заметок OneNote для этой версии.

Чтобы пользователи не остались без сервиса-блокнота и приложений Microsoft 365, в том числе Word, Excel и Power Point, компания рекомендовала обновить операционную систему компьютера до 11-й версии.