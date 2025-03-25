Microsoft в октябре отключит поддержку OneNote для Windows 10

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Американская корпорация Microsoft приняла решение прекратить поддержку сервиса заметок OneNote для пользователей Windows 10 с 14 октября текущего года. Об этом со ссылкой на издание Neowin пишет "Газета.ру".

Осенью также завершится поддержка операционной системы (ОС) Windows 10, напомнили в компании. OneNote будет отключен сразу после этого.

Чтобы пользователи не остались без сервиса-блокнота, в Microsoft рекомендовали обновиться до актуальной ОС – Windows 11, либо перейти на версию OneNote для настольных персональных компьютеров, входящую в платную подписку Microsoft 365.

В корпорации подчеркнули, что пользователи будут предупреждены об окончании поддержки функции за три месяца. Для этого в приложении появится баннер с предложением отказаться от программы. Кроме того, скорость синхронизации данных внутри сервиса будет искусственно замедлена, что должно побудить пользователей самих отказаться от OneNote.

Microsoft еще планирует прекратить поддержку мессенджера Skype. Он полностью завершит свою работу в мае 2025 года. Компания мотивировала это оптимизацией бесплатных предложений по общению для потребителей и облегчением адаптации к потребностям клиентов.

Еще одним фактором стало решение сосредоточиться на Microsoft Teams. В нем пользователи получат те же основные функции Skype – личные и групповые звонки, обмен файлами и сообщениями. Кроме того, Teams позволит проводить онлайн-собрания, управлять календарем, а также создавать и присоединяться к сообществам.