Microsoft подтвердила отключение Skype в мае 2025 года

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Мессенджер Skype будет отключен в мае 2025 года, говорится в пресс-релизе компании Microsoft.

"Чтобы оптимизировать наши бесплатные предложения по общению для потребителей и облегчить адаптацию к потребностям клиентов, в мае 2025 года мы прекращаем поддержку Skype, чтобы сосредоточиться на Microsoft Teams (бесплатно), нашем современном центре общения и совместной работы", – говорится в публикации Microsoft.

В новом приложении пользователи получат те же основные функции Skype – личные и групповые звонки, обмен файлами и сообщениями. Кроме того, Teams позволит проводить онлайн-собрания, управлять календарем, а также создавать и присоединяться к сообществам.

"Мы с нетерпением ждем продолжения поддержки повседневных связей людей, начиная с упрощения входа в Teams с помощью учетной записи Skype", – заключили в компании.

Информация о закрытии Skype ранее была найдена в исходном коде последней версии. Skype начал работать в 2003 году. Microsoft приобрела его в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. Его пытались интегрировать в другие продукты, например в Windows, Windows Phone и Xbox.

