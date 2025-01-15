Microsoft прекратит поддержку Office на Windows 10

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Корпорация Microsoft предупредила в своем блоге, что 14 октября прекращается поддержка программы Office для Windows 10.

Кроме того, в октябре заканчивается и бесплатная поддержка Windows 10.

Сотрудники компании сообщили, что для того, чтобы и дальше пользоваться сервисами Microsoft 365, в том числе редакторами текста и таблиц Word и Excel, программой по созданию презентаций Power Point, необходимо обновить операционную систему компьютера до 11-го поколения.

Однако приложения Office будут работать на Windows 10 и после окончания поддержки, отметило издание The Verge. В них можно будет работать, но пользователям не поступят обновления, а со временем у них истекут сроки безопасности.

СМИ считает, что таким образом корпорация хочет перевести пользователей с 10-й на 11-ю версию операционной системы. По мнению журналистов, люди хотели бы перейти на новое поколение, однако его системные требования не позволяют выполнить обновление на компьютерах.

Ранее компания не рекомендовала устанавливать Windows 11 на старые компьютеры, которые не соответствуют минимальным требованиям, так как это грозит сбоями в работе.

В сообщении Microsoft уточнялось, что в системе не установлены необходимые обновления безопасности, которые требуются для защиты от кибератак.