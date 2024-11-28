Bloomberg: в США начали масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft

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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Microsoft. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что центральной темой расследования является возможное использование Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для того, чтобы привязывать пользователей к своим облачным предложениям. Кроме того, опасения комиссии вызывают "провалы Microsoft в сфере кибербезопасности", с учетом того, что корпорация является крупным государственным подрядчиком и заключает контракты с различными ведомствами, в том числе с Пентагоном.

Федеральная торговая комиссия считает, что это делает власть Microsoft над рынком проблематичной. По данным агентства, корпорация находится под пристальным вниманием ФТК уже более года. Сейчас комиссия направила Microsoft "детальный запрос", где на более чем 100 страницах изложила подробные требования о предоставлении всей необходимой информации.

Ранее сообщалось, что последнее обновление Windows 11 до версии 24H2 внесло ряд проблем, включая замедление доступа в Сеть. Некоторые пользователи заметили, что передача данных по протоколу SMB упала с гигабит до мегабит. Особенно проблема коснулась владельцев сетевых хранилищ WD MyCloud NAS.

В числе других багов отмечалось появление неудаляемого кеша и другие сбои.

