Ferra: последнее обновление для Windows 11 резко снижает скорость интернета на ПК

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Последнее обновление Windows 11 до версии 24H2 внесло ряд проблем, включая замедление доступа в Сеть, пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Ferra.

Некоторые пользователи заметили, что передача данных по протоколу SMB упала с гигабит до мегабит. Издание пишет, что скорость упала до 100 мегабит в секунду. Особенно проблема коснулась владельцев сетевых хранилищ WD MyCloud NAS.

Тестирование на виртуальной машине с предыдущей версией показало, что скорость действительно заметно снизилась. Попытка перенести прежние настройки не дала никакого результата.

В числе других багов, на которые жалуются пользователи, появление неудаляемого кеша на почти 9 гигабайт на SSD-дисках от Western Digital и другие сбои. Microsoft пока не предоставила официального комментария.

Ранее корпорация анонсировала удаление функции "Панель управления" в новых версиях операционной системы. Она должна замениться кнопкой "Параметры". Последняя предложит более современный и оптимизированный интерфейс, в отличие от элемента, который появился еще 39 лет назад.

