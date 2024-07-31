"Известия": интерес россиян к компьютерным комплектующим вырос в 1,8–5 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После ухода крупных международных брендов россияне начали чаще собирать и модернизировать компьютеры самостоятельно – интерес к комплектующим вырос в 1,8–5 раз. Об этом газете "Известия" заявили опрошенные участники рынка электроники.

Так, спрос на процессоры вырос на 327%, на материнские платы – на 263%, на оперативную память – на 186%, сообщили в одном из маркетплейсов. Также за первые шесть месяцев этого года россияне купили почти в пять раз больше видеокарт, чем за такой же период 2023-го. В топе находятся модели от NVIDIA. Средняя стоимость сборки ПК в 2024 году – 128,86 тысячи рублей, уточнили там.

На площадке Wildberries продажи компьютерных комплектующих в январе – июле значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, видеокарт в штуках купили на 162% больше, а выручка от их продаж выросла на 189%. По материнским платам показатель составляет 457 и 409%. Такая ситуация и с процессорами, где рост составил 209% в штуках и 165% в деньгах, отметили в пресс-службе маркетплейса.

Важную роль в росте продаж сыграл отложенный спрос: россияне, которые хотели обновить ПК в прошлом году, решили сделать этом в 2024-м. Кроме того, снизилась цена на память DDR5 – материнские платы и процессы, поддерживающие ее, стали доступнее, указывает представитель маркетплейса.

В первом полугодии во всех каналах продаж "М.Видео–Эльдорадо" спрос на видеокарты оказался на 233% выше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, уточнили в пресс-службе объединенного ретейлера.

"Геймеры активно обновляют свои видеокарты по ряду причин. Во-первых, цены на серию RTX 4000 стабилизировались и стали более доступными по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, в 2024-м выходит множество крупных игровых релизов", – рассказал руководитель направления "Развитие игр и игрового сообщества" "М.Видео–Эльдорадо" Сергей Мезин.

Кроме того, продолжил он, уже вышло дополнение для игры Elden Ring. Осенью ожидается еще выход Star Wars Outlaws, новой части Test Drive Unlimited, Assasin’s Creed Shadows, Kingdome Come Deliverance 2 и других игр. Также мощные графические ускорители необходимы не только геймерам, но и тем, кто работает с контентом, ИИ и другими продуктами, добавил Мезин.

На "Яндекс Маркете" продажи комплектующих для ПК выросли по итогам первых шести месяцев этого года в среднем в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как заявили в пресс-службе маркетплейса, наиболее активно увеличились продажи видеокарт – в два раза год к году. Растут продажи и материнских плат, и процессоров, и внутренних SSD-накопителей – в этих категориях показатель составил 1,5 раза за тот же период.

Продажи компьютерных комплектующих в "Ситилинке" увеличились год к году на 38% – именно на столько вырос денежный оборот категории, утверждают в пресс-службе магазина. Например, по числу заказов лидерами стали SSD-накопители, модули памяти и устройства охлаждения. По итогам первого полугодия количество заказов модулей оперативной памяти увеличилось год к году на 20%, а кулеров и других устройств для охлаждения ПК – на 15%, пояснили там.

Выросший срок на покупку комплектующих в компании объяснили отложенным спросом, сформированным за последний год: расширился ассортимент новых комплектующих, и владельцы ПК решили их обновить.

По статистике, в прошлом году 20% ПК, проданных в России, были собраны прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика. В 2022-м такие устройства занимали всего 11% рынка, говорится в отчете компании – партнера нескольких производителей электроники. При этом продажи таких девайсов за год увеличились более чем в два раза – примерно до 260 тысяч штук, уточнили авторы документа.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что кустарная сборка ПК под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким устройствам наблюдается впервые с конца 1990-х – начала 2000-х годов. По его мнению, сейчас граждане возвращаются к практике сборке компьютеров на дому: произошло это после ухода из России крупных мировых компьютерных брендов.

Кроме того, собранных из заранее купленных деталей ПК зачастую в большей степени удовлетворяет потребности потребителя, чем дорогое фирменное устройство, собранное по шаблону, считает эксперт.

Помимо этого, страну покинули и сервисные центры ведущих мировых компьютерных компаний, что заставляет пользователей самостоятельно покупать комплектующие, заниматься ремонтом и модернизацией, уточнил Муртазин.

Руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров сказал, что покупка отдельных компонентов и последующая сборка их в единый ПК нередко выходят дешевле, чем компьютер конкретного бренда. Также кастомные устройства дают возможность гибкой сборки, а сочетание комплектующих разных конфигураций может дать лучшее сочетание производительность – цена по сравнению с фирменным ПК, добавил он.

Согласно данным "Авито Услуг", россияне начали чаще поручать диагностику компьютера соответствующим специалистам. Мастера проверяют устройства на общую производительность, а также на наличие дефектов в сборке. Спрос на такую услугу за первые шесть месяцев 2024-го увеличился на 167% по сравнению со вторым полугодием 2023-го. Объявлений на платформе стало больше на 81%, сказал эксперт.

Кроме того, для майнинга криптовалюты необходимы высокопроизводительные видеокарты. Но для сборки ферм нужны все комплектующие, сказал один из участников компьютерного рынка. Рост криптовалюты и увеличение объема продаж видеокарт тянут за собой рост остальных комплектующих, объяснил он.

Так, во время пандемии COVID-19 и в первое время после начала введения антироссийских санкций поставки комплектующих в РФ были ограничены, а их цена сильно менялась, сказал эксперт Денис Кусков.

Однако, продолжил он, по мере развития параллельного импорта ситуация пришла в норму – в данный момент ПК модернизируют полностью или частично. Выход на рынок новых игр, развитие ИИ и других технологий могут стимулировать спрос в будущем, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что производство компьютерной техники в Москве увеличилось почти на 21% по итогам первого квартала 2023 года. Это значит, что поддержка импортозамещающих мощностей эффективна, заявила председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, у России есть свой технологический багаж. Если будут развивать и поддерживать отечественное производство и бизнес, то никакие меры ограничения не сработают, утверждала она.