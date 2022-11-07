Эксперт рассказал, после каких поломок сложнее всего починить ноутбук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалист компании "Твой сервис" Александр Копычев перечислил, после каких поломок сложнее всего починить ноутбук. Об этом пишет "Газета.ру".

"При серьезном повреждении текстолита, как правило, ноутбук не ремонтируется. Также "оживление" аппаратов довольно проблематично при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера", – сказал он.

Копычев подчеркнул, что необходимо внимательно следить за тем, чтобы ноутбук не перегревался. Для этого можно купить специальные охлаждающие подставки.

Специалист также добавил, что своевременный уход за устройством поможет избежать различных поломок. Эксперт рекомендовал периодически относить ноутбук на чистку от пыли, производить замену термопасты и кулера.

"Если при одинаковых нагрузках ноутбук стал греться сильнее, чем раньше, стоит обратиться за диагностикой в сервисный центр", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что цены на комплектующие для персональных компьютеров в России упали до минимума за последние четыре месяца.

Так, по данным маркетплейса Ozon, детали для ПК стали стоить на 18–37% дешевле, чем в июне этого года. Сильнее всего цены упали на видеокарты. Например, топовая модель серии Nvidia GeForce RTX 4000, представленная в начале октября, сейчас обойдется в 140 тысяч рублей, тогда как ее предшественница, представленная в апреле этого года, продавалась в два раза дороже.



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