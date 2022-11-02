Следующее крупное обновление для Windows 11 выйдет в начале 2023 года

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Следующее крупное обновление Moment 2 для Windows 11 выйдет в январе 2023 года. Об этом сообщает Digital Trends.

Представители компании случайно раскрыли сроки выхода глобального обновления во время трансляции для участников программы бета-тестирования.

Известно, что с обновлением добавятся новые способы управления и анимация на планшетах и компьютерах с сенсорным дисплеем. Кроме того, в новой версии появятся мгновенный доступ к диспетчеру задач, новые настройки общего доступа, вкладки в "Проводнике" для всех пользователей.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность отправки сообщения самому себе. До этого сделать это можно было, лишь вбив в поиск контактов собственный номер телефона. Однако с нововведением это станет проще. Отмечалось, что эта функция будет похожа на функцию в Telegram.



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