В "Яндекс Go" появился экран спецвозможностей для пользователей с ограничением по здоровью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей для пользователей с ограничением по здоровью. Данную опцию запустили в пробном режиме в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре, сообщает пресс-служба компании.

Теперь, например, люди, которые передвигаются в специальном кресле, могут указать информацию, чтобы к ним приехала машина с пустым багажником, куда водитель помог бы положить кресло.

"Дополнительная помощь понадобится в точке А и незрячему с собакой-поводырем: найти нужный автомобиль и разместить собаку в салоне. Теперь эту информацию пользователи могут отметить при заказе поездки по любому тарифу, и это не повлияет на стоимость. <...> Пользователь выбирает опцию при заказе поездки. Водитель увидит комментарий к заказу и поможет, если потребуется", – говорится в сообщении.

Уточняется, что та или иная опция должна будет появиться в карточке заказа в приложении у водителя и будет дублироваться голосовым уведомлением. При этом водитель сможет отказаться от заказа, если поймет, что по определенной причине не сможет совершить поездку. Если же таксист принял заказ, ему поступят короткие памятки, как именно нужно будет помочь пассажиру.

Среди уведомлений у водителя могут высвечиваться, например такие, как "Помогите найти машину", "Общаюсь только текстом", "Не говорю, но слышу", "Перевозка собаки-поводыря" и другие.

Ранее сообщалось, что в "Яндекс Go" появилась люлька для перевозки новорожденных и грудничков. Чтобы сделать заказ, пользователю достаточно выбрать опцию в тарифе "Детский". Автокресла крепятся с помощью штатных ремней безопасности, и их можно установить против хода движения.

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