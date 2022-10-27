Сервис "По пути" планируют полностью запустить в Сколкове до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сервис перевозок "По пути" планируют полностью запустить в Сколкове до конца года, в настоящее время специалисты проводят тестовые работы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

Он напомнил, что изначально сервис запустили в ТиНАО. Благодаря приложению пользователи могут заказать автобус, который придет в режиме такси, но фактически по цене городского транспорта. Ликсутов отметил большую популярность сервиса и добавил, что пользователей с каждым разом становится все больше.

"У нас в этом году был такой бесшовный переход с американской технологии на российскую. Мы смогли бесшовно поменять эту технологию таким образом, что теперь не зависим от разработчиков ядра", – сказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что в Москве продолжат развивать собственные приложения, чат-бот Александру, которая ответила почти на 2 миллиона вопросов.

"Будем распространять этот чат-бот на все другие виды городского рельсового транспорта, с тем чтобы у пассажиров была возможность получить ответ на любой вопрос, который его интересует, с точки зрения городского транспорта", – заключил Ликсутов.

Ранее заммэра по вопросам транспорта рассказал, что к следующему году скорость движения трамваев в Москве может увеличиться почти на 30%. Он поведал и об улучшении трамвайных путей. По его словам, бесшовные рельсы и новые шпалы снижают вибрацию и шум примерно на 20–30%.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



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