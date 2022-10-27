Средняя скорость трамвая в Москве увеличится почти на 30% к 2023 году

Скорость движения трамваев в Москве увеличится почти на 30% – Ликсутов

Скорость движения трамваев в столице в среднем может увеличиться почти на 30% к следующему году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью Москве 24.

"<...> мы рассчитываем, что к концу года, может быть даже там конец первого квартала следующего года, скорость средняя в Москве трамвая увеличится почти на 30%", – рассказал представитель мэрии.

Ликсутов отметил, что улучшается качество трамвайных путей. Так, бесшовные рельсы и новые шпалы снижают вибрацию и шум примерно на 20–30%, что обеспечивает комфорт как для пассажиров, так и для окружающих.

Кроме того, проводится замена контактных проводов и перекладка путевой инфраструктуры. Трамвайные пути дополнительно отделяют от улично-дорожной сети.

Глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры заявил, что перед ведомством в первую очередь стояла задача уменьшить интервалы движения трамваев. Благодаря проделанной работе в Москве не осталось маршрутов с интервалами более 10–12 минут.

Также в столице реализуется программа обновления подвижного состава. В ближайшие три года город будет получать новые долговечные трамваи, что позволит на 100% поменять все существующие вагоны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 2,5 миллиарда рублей на продолжение модернизации трамвайной инфраструктуры столицы. Средства получит ГУП "Московский метрополитен".

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