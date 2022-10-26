Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры будет продолжена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 2,5 миллиарда рублей на продолжение модернизации трамвайной инфраструктуры Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 2,45 миллиарда рублей ГУП "Московский метрополитен" на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении по итогам заседания президиума правительства города.

В мэрии пояснили, что эти средства будут использованы для продолжения работ по укладке бортового камня вдоль трамвайных путей, а также на закупку ремонтной спецтехники и оборудования для обновления стрелочных переводов. Общая протяженность трамвайных путей в Москве составляет 418 километров, причем около 60% из них физически обособлены от автодорог. Это повышает уровень безопасности движения, увеличивает скорость движения транспорта и уменьшает число задержек.

"Реализуемая программа позволит довести долю обособления до 80%, то есть отделить трамвайные пути от проезжей части на всех участках, где это технологически возможно. В частности, в ближайших планах – отгородить трамвайные пути на улице Лесной, улице Красноказарменной, улице Абельмановской, улице Серпуховский Вал и многих других", – указано в материале.

Кроме того, власти планируют обновить систему управления 30 стрелочных переводов в разных районах столицы. Обновленные системы будут самостоятельно определять маршрут следования трамвая и автоматически переводить стрелку. При этом информация о переключении будет отображаться на экране в кабине трамвая, что позволит машинистам не отвлекаться от дороги. Новое оборудование уже было опробовано на нескольких трамвайных маршрутах в районе Курского вокзала, продемонстрировав хорошие результаты.

Отмечается, что Москва закупит 154 единицы спецтехники для ремонта трамвайной инфраструктуры. Речь идет о самосвалах, ковшовых погрузчиках и кранах-манипуляторах.

Ранее москвичам рассказали о нововведениях, которые призваны улучшить опыт от проезда в столичной сети трамваев. Так, на Волоколамском шоссе завершилось строительство новых приподнятых платформ для трамвайных остановок. 12 таких платформ разместили на выделенной линии от улицы Алабяна до канала имени Москвы.

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