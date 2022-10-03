Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В трех округах столицы появятся еще пять выделенных полос для общественного транспорта. С 23 октября их сделают в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти города работают над тем, чтобы сделать поездки в общественном транспорте комфортнее.

"Сейчас в столице уже 116 выделенных полос общей протяженностью 415 километров, с 23 октября заработают выделенки еще на пяти участках. Благодаря им электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание, снижается число ДТП", – отметил он.

На Филатовском шоссе (от станции метро "Филатов Луг" до станции "Прокшино") появится самая длинная полоса длиной 7,5 километра. Общественный транспорт проезжает на этом участке каждые четыре минуты. Кроме того, пятью маршрутами каждый день пользуются больше 12 тысяч человек.

На улицах Наметкина и Каховке (от Севастопольского проспекта до Профсоюзной улицы в обе стороны) сделают новую полосу, длина которой составит 2,7 километра. Отмечается, что в результате изменений 41 тысяча пассажиров будут ждать автобус не 10 минут, а пять.

На Профсоюзной улице выделенная полоса будет продлена. Автобусами здесь пользуются 100 тысяч пассажиров ежедневно, общественный транспорт будет проезжать по отрезку пути не за три минуты, а за одну.

Выделенная полоса появится на улице Академика Янгеля (на участке от пересечения с Чертановской улицей до перекрестка с Кировоградской). Этот участок автобусы семи маршрутов будут проезжать за три минуты – для 22 тысяч человек время в дороге заметно сократится.

На улице Мусы Джалиля (от остановки "Продмаг" до пересечения с Хордовым проездом) будет участок длиной 590 метров, который общественный транспорт теперь сможет преодолеть за три минуты.

Ликсутов также добавил, что в 2022 году на столичных улицах число аварий уменьшилось на 25%, а время ожидания на остановке сократилось вдвое.

Ранее Ликсутов сообщил, что специалисты ведут работу по подготовке московского общественного транспорта к зимнему периоду эксплуатации. По его словам, готовят около 6 тысяч автобусов и 1 тысячи электробусов. Они проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости, остекления, систем отопления, топливных систем и уплотнителей дверей. Кроме того, состояние уплотнителей дверей, окон и систем обогрева лобовых стекол проверяют в поездах Центрального транспортного узла.

В свою очередь, сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тысяч вторых дверей.



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