Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

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Москва 24

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Транспорт

29 сентября, 22:27

Трамваи с 1 октября не будут ходить по выходным к станции метро "Сокол" и в Братцево

транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи с 1 октября не будут ходить по выходным дням к станции метро "Сокол" и в Братцево из-за ремонта путей. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"С 1 октября по выходным трамваи не будут ходить к метро "Сокол" и в Братцево. Маршруты трамвая №6 и 23 в эти дни не работают", – говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что по будням трамваи следуют по обычному маршруту.

Также введены временные маршруты:

  • № 15 – от Таллинской улицы до метро "Войковская";
  • № 28 – от проспекта Маршала Жукова до метро "Щукинская".

Москвичей призвали вместо трамваев выбирать:

  • компенсационный автобус № 06 от остановки "Братцево" до метро "Сокол";
  • автобусы по Волоколамскому шоссе до метро "Сокол";
  • трамваи до метро "Войковская".

Отмечается, что работы будут проводиться на Волоколамской эстакаде, а также на разворотном кольце у метро "Сокол".

Ранее стало известно, что центральные улицы и набережные в Москве будут временно закрыты для движения транспорта в пятницу, 30 сентября.

Так, с 06:00 не будет движения транспорта по улицам Ильинке, Варварке, Москворецкой, по Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и по площади Васильевский Спуск.

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