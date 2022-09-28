Центральные улицы и набережные Москвы временно закроют для движения 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральные улицы и набережные в Москве будут временно закрыты для движения транспорта в пятницу, 30 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 06:00 не будет движения транспорта по улицам Ильинке, Варварке, Москворецкой, по Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и по площади Васильевский Спуск.

С 13:00 для транспорта будут закрыты улицы Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост, Кадашевская набережная. С 14:00 движение перекроют на Старой площади и в Китайгородском проезде.

В департаменте призвали заранее планировать маршруты, а также сообщили о возможности дополнительных ограничений.

Ранее сообщалось, что движение ограничат в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта с 18 сентября по 2 октября из-за ремонтных работ. Уточнялось, что для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении.



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